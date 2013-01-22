Украина 24 января в Стамбуле представит приоритеты своего председательства в ОЧЭС

Украина представит приоритеты своего председательства в Организации Черноморского экономического сотрудничества на координационном заседании Комитета старших должностных лиц ОЧЭС, которое состоится 24 января в штаб-квартире ОЧЭС в Стамбуле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебейнос.

По его словам, усилия Украины в период председательства будут направляться на укрепление региональной роли организации, реализацию проектов и программ регионального значения, в частности Черноморской окружной автомагистрали и морских магистралей, подготовку многостороннего соглашения об интермодальних перевозкках и реализацию проекта по прямому грузовому паромно-железнодорожному сообщению.

Кроме того, Украина продолжит продвижение развития многостороннего экономического сотрудничества.

Также Украина будет уделять надлежащее внимание сферам торговли и транспорта, энергетики, науки и технологий, туризма, защиты окружающей среды и борьбы с организованной преступностью.

Украина будет уделять внимание решению экологических проблем, выявлению региональных целей и задач стабильного развития, а также необходимости решения проблем прибрежных районов, поселков и городов.

Украина официально председательствует в ОЧЭС с 1 января по 30 июня 2013 года.