АМКУ обязал Минздрав восстановить конкуренцию в обучении медиков для медосмотра водителей

Антимонопольный комитет Украины по результатам проведенного исследования обязал Министерство здравоохранения Украины восстановить конкуренцию на рынке услуг по обучению медицинских работников, получающих право на пред- и послерейсовый осмотр водителей транспортных средств. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Согласно сообщению, такое обучение медики проходят раз в три года. При этом до января 2010 года существовал определенный порядок, позволяющий проводить обучение при наркологических учреждениях. Общим приказом Минздрава и Министерства внутренних дел этот порядок был упразднен, а все функции по организации и контролю процесса обучения были переданы Украинскому центру безопасности дорожного движения и информационных технологий Минздрава.

«Комитет признал такие действия нарушением конкурентного законодательства и обязал Минздрав прекратить неправомерные действия», - сказано в сообщении АМКУ.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины намерен в 2013 году сосредоточиться на исследовании социально значимых рынков, а именно: реализации лекарственных препаратов; подключения объектов городского строительства к инженерным сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и водоотвода; вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов; предоставления сопутствующих и ритуальных услуг. Кроме того, АМКУ планирует провести более тысячи проверок субъектов хозяйствования и органов власти на предмет соблюдения конкурентного законодательства.