Налоговая оспорила в суде возбуждение дела о банкротстве «АэроСвита»

Киевский апелляционный хозяйственный суд принял к производству апелляционную жалобу Бориспольской объединенной государственной налоговой инспекции Киевской области Государственной налоговой службы с требованием отменить решение о возбуждении дела о банкротстве частного акционерного общества «Авиакомпания «АэроСвит». Об этом сказано в решении суда, опубликованном в Государственном реестре судебных решений.

Согласно решению суда, жалоба Бориспольской объединенной налоговой инспекции принята к производству, а слушание по ней назначено на 5 февраля 2013 года. Суд также предложил другим участникам производства по делу до дня слушания жалобы подать в суд отзыв на апелляционную жалобу.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.