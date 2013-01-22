ПЖД за 2012 год отправила и приняла на станции Днепропетровск-Главный 17,5 тыс. поездов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 2012 год отправила и приняла на станции Днепропетровск-Главный 17,531 тыс. поездов.

Об этом сообщает пресс-служба ПЖД.

Справка УНИАН. Железнодорожный вокзал Днепропетровск-Главный - один из крупнейших вокзалов Приднепровской железной дороги. Вокзал признан лучшим в отраслевом соревновании по итогам работы 2011 года.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.