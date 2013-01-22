ЮЖД с 1 февраля повысит на 15% стоимость проезда в пригородном сообщении

Южная железная дорога (ЮЖД) с 1 февраля повысит в среднем на 15% стоимость проезда в пригородном пассажирском сообщении.

Как сообщает ЮЖД, стоимость проезда согласована в установленном порядке с областными госадминистрациями Харьковской, Полтавской и Сумской областей.

ЮЖД уточняет, что цена билета для детей и студентов остается прежней.

Как сообщал УНИАН, по оценке «Укрзализныци», для удержания существующих тарифов на пассажирские железнодорожные пригородные перевозки необходимо предусмотреть в государственном и местных бюджетах около 3,5 млрд грн для компенсации затрат железных дорог.

Основными причинами убыточности пригородных пассажирских перевозок являются недополучение суммы компенсации за перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий граждан, из-за невыполнения со стороны местных органов власти статьи 9 Закона о железнодорожном транспорте, а также низкие тарифы на перевозки пассажиров в пригородном сообщении.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, которые имеют такое право согласно действующему законодательству: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Льготные категории граждан составляют более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.