Годовой доход Google достиг рекордных 50 миллиардов долларов

Годовой доход корпорации Google, владельца крупнейшего интернет-поисковика, впервые с момента создания компании достиг отметки в 50 миллиардов долларов. Как передает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse, согласно квартальному отчету интернет-гиганта, годовой доход компании составил 50,2 миллиарда долларов - на 32% больше, чем в 2011 году.

Выручка Google за последний финансовый квартал, завершившийся 31 декабря, составила 2,89 миллиарда долларов, что на 6,7 процента превышает аналогичный показатель предыдущего года. При этом годовая прибыль компании выросла по сравнению с 2011 годом на 10 процентов до 10,7 миллиарда долларов.

После публикации отчета акции Google поднялись на более чем 3,5 процента до 730,03 доллара.

Рост финансовых показателей компании произошел на фоне подъема в США на рынке мобильной и интернет-рекламы, где Google доминирует, получая 41 процент от прибыли. В связи с этим данные отчета превзошли прогнозы экспертов, пишет Bloomberg.

В мае 2012 года Google совершил самую дорогую в истории корпорации покупку, приобретя за 12,5 миллиарда долларов компанию Motorola Mobility.