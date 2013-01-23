В Кременчуге из-за обледенения проводов остановилось большинство троллейбусов

В Кременчуге с 6 утра из-за обледенения проводов стоят троллейбусы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома. По их данным, 20 троллейбусов выехали на линии и остановились и не могут перевезти пассажиров на Молодежный (район промышленного узла, где расположены «Укртатнафта, Кременчугский завод техуглерода и другие гиганты промышленности города) и обратно.

По данным начальника отдела транспорта горисполкома Кременчуга Владимира Кургаева, машины остановились из-за обледенения проводов.

«Ночью после дождя "ударил" небольшой мороз, и троллейбусные линии замерзли. Это, в основном, на Молодежном. Я с 6 утра был там, и вместе с начальником троллейбусного управления мы решили, что линии необходимо чистить. Этим занимаются спецбригады. Они от Пивзавода до НПЗ чистят лед с контактной сети. Но сейчас моросит и температура около 1 градуса мороза. Сеть снова моментально замерзает», - сказал В.Кургаев.

Он также объяснил, что еще 11 троллейбусов перевозят пассажиров в сторону КрАЗа и Колесного завода.

В связи с вынужденной остановкой части троллейбусов многие кременчужане не успели вовремя попасть на работу.