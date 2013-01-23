«Киевстар» заявляет о снижении цен на самые популярные услуги

В течение 1-12 февраля мобильный оператор «Киевстар» снизит цены на ряд популярных основных услуг мобильной связи для клиентов подавляющего большинства тарифных планов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В частности, в большинстве тарифных планов предоплаченной связи стоимость SMS и MMS снизится на 50%, и будет введена возможность бесплатного перехода на более прогрессивные пакетные тарифы.

Такое удешевление ощутят на себе более 20 миллионов клиентов «Киевстар» и djuice, которые пользуются как архивными тарифными планами, так и новыми пакетными тарифами компании. Снижение цен на указанные услуги будет происходить ежедневно, начиная со второго отправленного SMS и MMS. При этом количество SMS и MMS по сниженной цене не ограничивается.

В ряде массовых пакетных тарифов будет добавлен нетарифицируемый объем услуг.

Как отметил директор по маркетингу «Киевстара» Тарас Пархоменко, компания инициирует новую волну снижения цен на самые популярные основные услуги почти во всех тарифных планах. Эти меры, по его словам, «осуществлены не только для увеличения доступности наших услуг для украинцев, но и ввиду выполнения требований Антимонопольного комитета Украины относительно оптимизации тарифов и установления цен, ориентированных на максимальное удовлетворение потребностей потребителей». Кроме того, компания создает условия для перехода клиентов архивных тарифов на новые, максимально выгодные для них пакетные предложения.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,2 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс. тыс. Общий доход «Киевстар» в 2011 году составил почти 13,1 млрд грн.

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