«АэроСвит» просит Генпрокуратуру и НБУ помочь разблокировать счета в «ВТБ Банке»

Авиакомпания «АэроСвит» обратилась в Генеральную прокуратуру Украины и Национальный банк Украины с просьбой содействовать в разблокировании счетов компании в «ВТБ Банке». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Действия должностных лиц «ВТБ Банка», утверждают в «АэроСвите», лишают авиакомпанию возможности осуществлять платежи, на которые не распространяется мораторий. «В частности, «АэроСвит» по независящим от него причинам, не может своевременно выплатить зарплату своим работникам, что является грубым нарушением трудового законодательства. Противоправные действия должностных лиц "ВТБ Банка" нанесли вред законным интересам авиакомпании, ее работникам и пассажирам. В этой связи авиакомпания «АэроСвит» обратилась в Генеральную прокуратуру Украины и Национальный банк с жалобами, в которых просит обязать банк следовать действующему законодательству Украины и выполнять договор о банковском обслуживании», - сказано в сообщении авиакомпании.

В сообщении, в частности, говорится, что в результате принятого Хозяйственным судом Киевской области решения об открытии производства по делу о банкротстве авиакомпании «Аэросвит», введен мораторий на выплату долгов авиакомпании. С целью решение финансовых проблем и восстановления платежеспособности, авиакомпании разработала программу реструктуризации бизнеса и предпринимает ряд оперативных мероприятий по оптимизации расходов.

«Процесс выхода из сложившейся ситуации будет нелегким и длительным. Однако восстановлению операционной эффективности и платежеспособности, выполнению обязательств компании перед пассажирами мешают недобросовестные, противозаконные действия отдельных контрагентов. В частности, «ВТБ Банк» сознательно мешает деятельности авиакомпании, заблокировав без каких-либо законных оснований средства «АэроСвита» на его текущем банковском счете», - говорится в сообщении авиакомпании.

Согласно данным «АэроСвита», договор о банковском обслуживании между компанией и «ВТБ Банком» предусматривает обязательства банка обеспечивать своевременное зачисление и списание средств авиаперевозчика. Однако, 9 января 2013 года "ВТБ Банк" заблокировал систему "Клиент – Банк" авиакомпании, лишив ее права распоряжаться средствами, а именно – выплачивать зарплату работникам. На письменный запрос с просьбой объяснить причины исключения авиакомпании из системы «Клиент-Банк» никакого ответа так и не последовало.

15 января 2013 года, говорится в сообщении «АэроСвита», "ВТБ Банк" безосновательно, в нарушение действующего соглашения, отказался принять к выполнение платежные поручения авиакомпании и зафиксировать дату получения расчетных документов к выполнению, тем самым нарушив сразу несколько норм закона, в соответствии с которыми банковское учреждение обязано безусловно выполнить поручение клиента, обозначенное в расчетном документе.

На данный момент «ВТБ банк» не обнародовал свою официальную позицию по ситуации с АэроСвитом".

Как сообщал УНИАН, 22 января 2013 согласно постановлению Управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Киевской области были арестованы средства авиакомпании "АэроСвит" на всех счетах в украинских банках. Этим решением полностью заблокировано платежи, включая выплату заработной платы персоналу авиакомпании и возврата средств пассажирам за неиспользованные билеты, создано угрозу текущей деятельности "АэроСвита", в том числе осуществлению расчетов за обслуживание рейсов.

Напомним также, что Хозяйственный суд Киевской области 29 декабря 2012 постановил начать производство по делу о банкротстве Частного акционерного общества "Авиакомпания "АэроСвит" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В пресс-службе авиакомпании "АэроСвит" подчеркивали, что решение суда было вынесено на основании обращения самого "АэроСвита" с целью последующего утверждения процедуры санации, направленной на восстановление операционной эффективности компании, ее платежеспособности и обеспечения выполнения обязательств перед всеми кредиторами в полном объеме. При этом копию постановления Хозяйственный суд Киевской области еще в начале месяца направил в Главное управление юстиции в Киевской области Министерства юстиции Украины. В этой связи "АэроСвит" потребовал немедленного отзыва сознательного, противозаконного решения исполнительной службы, которое препятствует осуществлению компанией своих текущих обязательств перед пассажирами, контрагентами и трудовым коллективом. "АэроСвит" уже обратился в правоохранительные органы и к Национальному банку Украины с просьбой содействовать безотлагательной отмене противоправного ареста средств.

Показательно также, что вчера, 22 января, Киевский апелляционный хозяйственный суд принял к производству апелляционную жалобу Бориспольской объединенной государственной налоговой инспекции Киевской области Государственной налоговой службы с требованием отменить решение о возбуждении дела о банкротстве частного акционерного общества «Авиакомпания «АэроСвит». Министерство доходов и сборов Украины разъяснило причины, по которым Бориспольская объединенная налоговая инспекция обратилась в Киевский апелляционный хозяйственный суд. В Разъяснении, в частности, говорилось, что из-за начала процедуры банкротства не была завершена плановая комплексная проверка компании, которая на тот момент осуществлялась налоговой службой. Для обеспечения проверки плательщика и с целью недопущения возможных потерь государственного и местного бюджетов Бориспольская ОГНИ обратилась в Киевский хозяйственный суд с жалобой, в которой просила отменить решение и прекратить производство по делу.