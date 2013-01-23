Железные дороги направят на выполнение соцгарантий 2,9 млрд грн

Железные дороги в 2013 году направят на выполнение заложенных в Отраслевом соглашении социальных гарантий 2,9 млрд грн - на 8% больше чем в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

Он отметил, что в 2012 году железные дороги в полном объеме выполнили социальные обязательства, направив на это около 2,6 млрд грн. Эти средства были направлены, в частности, на финансирование содержания объектов соцкультбыта, медицинских учреждений, материальную помощь, ссуды, кредиты на жилье.

В.Козак отметил, что финансирование социальных обязательств железных дорог осуществляется за счет собственных средств и перевозок.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует в 2013 году создать специальное управление по решению социальных вопросов железнодорожников.

Справка УНИАН. Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины объединяет около 400 тыс. железнодорожников.

Этот профсоюз соответствует критериям, заложенным в законе «О социальном диалоге в Украине», и имеет право участвовать в коллективных переговорах по заключению Генерального и отраслевых соглашений, а также делегировать представителей в органы социального диалога и фонды социального страхования.