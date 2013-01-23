Козак: убытки железных дорог за 5 лет составили около 30 млрд грн

Убытки железных дорог Украины от пассажирских перевозок за последние 5 лет составили около 30 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«За последние годы российские железные дороги не имеют убытков по пассажирским перевозкам, а украинские железные дороги за последние 5 лет получили убытков от пассажирских перевозок около 30 млрд грн. При этом в России пассажирские перевозки в 5-6 раз дороже», - сказал В.Козак.

Он отметил, что в ходе реформирования железнодорожного транспорта в Украине необходимо «сохранить социальную защиту и решить много вопросов».

«Принятие постановления о создании акционерного общества «Укразализныця» это решение, которое должно приниматься на всех высших уровнях руководителями государства, чтобы были обеспечены права и пассажиров и обеспечены грузовые перевозки», - сказал В.Козак.

Он отметил, что «в процессе реформирования в России была сформирована неправильная политика создания операторских компаний».

«Важный вопрос — это тарифы, которые при создании компании, меняются, поэтому нужно все взвесить», - сказал он.

Справка УНИАН. Убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году, по оперативным данным, составили 3,1 млрд грн, что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом.

Всего в течение 2011 года железными дорогами Украины в пригородном сообщении перевезено 363, 7 млн пассажиров, в том числе 54,4 млн пассажиров льготных категорий.

Убытки от перевозки льготных категорий пассажиров в 2011 году выросли на 13,6% по сравнению с 2010 годом - до 303,6 млн грн.

В то же время сумма компенсации, полученной за перевозку льготных категорий пассажиров, в 2011 году выросла на 22% по сравнению с 2010 годом — до 142,8 млн грн.