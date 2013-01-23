За воровство в 2012 году задержали более 100 железнодорожников

Военизированная охрана (ВОХР) железных дорог Украины в 2012 году задержал за воровство более 100 железнодорожников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

По его словам, в 2012 году ВОХР зафиксировал более 50 случаев контрабанды, кроме того, были зафиксированы случаи провоза безбилетных пассажиров и другие нарушения.

В.Козак отметил, что задержанные железнодорожники — нарушители были уволены.

«Такие люди увольняются и им не место в коллективе железнодорожников. При этом люди, которые чем-то недовольны, объединяются и начинают выступать с заявлениями, - сказал он.

В.Козак отметил, что Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины, с которым железные дороги заключают Отраслевое соглашение, объединяют 99% украинских железнодорожников и являются единственным профсоюзом, который уполномочен выступать от имени работников отрасли.

Как сообщал УНИАН, военизированная охрана (ВОХР) железных дорог Украины за 11 месяцев 2012 года раскрыла и предупредила на железных дорогах 1249 случаев краж на сумму 1,98 млн грн.