Мининфраструктуры готовится к продаже железнодорожных билетов по паспортам

Министерство инфраструктуры намерено в ближайшее время завершить процедуру внедрения продажи железнодорожных билетов по паспортам, прерванную из-за формирования нового Кабинета министров.

Об этом на брифинге в среду сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«Процесс (внедрения продажи билетов по паспортам - УНИАН) был практически завершен, но в связи с новым Кабинетом министров согласование всех министерств и ведомств пошло по новому», - сказал он.

При этом В.Козак отметил: «Министерство инфраструктуры и в дальнейшем стоит на этой позиции и будет в ближайшее время это внедрять в жизнь».

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планировала вернуться к практике продажи именных железнодорожных билетов с целью предупреждения спекуляций с начала 2013 года. При этом планировалось, что купить билет на поезд можно будет при наличии документа, удостоверяющего личность – паспорта (внутреннего или заграничного), водительского удостоверения, военного или студенческого билета.

Напомним, «Укрзализныця» отменила продажу билетов по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность, в ноябре 2007 года.