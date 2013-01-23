Набсовет «Укрречфлота» назначил нового и.о. гендиректора компании

Наблюдательный совет Акционерной судоходной компании (АСК) «Укрречфлот» назначил исполняющим обязанности генерального директора компании Дмитрия Москаленко вместо Валентина Гриценко, который занимал эту должность с 30 декабря 2012 года.

Как сообщили УНИАН в компании, Д.Москаленко ранее занимал должность начальника департамента коммерческой деятельности “Укрречфлота”.

Как сообщал УНИАН, ранее должность генерального директора «Укрречфлота» занимал Андрей Чайка, который был уволен по собственному желанию.

Справка УНИАН. АСК «Укрречфлот» занимается предоставлением услуг по транспортировке грузов морскими и речными путями, их переработке и хранению, а также судостроением, ремонтом судов.

АСК «Укрречфлот» владеет портами и флотом, в котором насчитывается около 400 судов.

«Укрречфлот» выполняет рейсы в бассейнах рек Дунай, Днепр, Южный Буг, в Черном и Средиземном морях, в северных морях Европы, а также на западном побережье Атлантического океана.

В компанию входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский, Черниговский речные порты, Запорожский, Херсонский судостроительно-судоремонтные заводы.