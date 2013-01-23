ДЖД в 2012 году перечислила в бюджеты всех уровней почти 3 млрд грн

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2012 году перечислила в в государственный и местные бюджеты, а также в целевые фонды 2,95 млрд грн.

Как говорится в сообщении ДЖД, в частности, дорога заплатила 1,009 млрд грн НДС, 253,8 млн грн налога на прибыль и 1,16 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в 2012 году сократила погрузку на 7,1% по сравнению с 2011 годом - до 142,6 млн тонн грузов и недополучила из-за спада промышленного производства и отсутствия рынка сбыта в горно-металлургическом комплексе доходных поступлений в размере 518 млн грн.

В 2011 году ДЖД увеличила погрузку на 7,5% по сравнению с 2010 годом - до 153 млн тонн грузов.

Напомним, ДЖД отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долл.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.