Суд перенес заседание по делу о банкротстве «АэроСвита» на 15 февраля

Хозяйственный суд Киевской области перенес заседание по делу о банкротстве крупнейшей украинской авиакомпании "АэроСвит" на 15 февраля 2013 года.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании, такое решение было принято на заседании суда в среду, 23 января.

Кроме того, суд дал три недели на проведение инвентаризации имущества «АэроСвита».

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания начала обновление среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года планировала приобретение Boeing 737-900ER.