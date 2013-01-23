Мининфраструктуры утвердило программу развития Ильичевского порта

Министерство инфраструктуры Украины утвердило программу развития госпредприятия «Ильичевский морской торговый порт», предусматривающую увеличение мощности в 2,5 раза — с 30 млн тонн до 76 млн тонн в год.

Как сообщает пресс-служба министерства, соответствующий приказ №26 был подписан 17 января.

Проекты, предусмотренные программой, будут реализовываться совместными усилиями порта, компаний-инвесторов и городской администрации Ильичевска.

Программа развития Ильичевского порта, в частности, предусматривает реконструкцию подходного канала с увеличением глубин до 17 м, строительство рейдового причала № 2 с дноуглублением операционной акватории, маневровой зоны и водного подхода до 17 м. Реализация этого проекта позволит Ильичевском порту обеспечить обработку у причалов большегрузных судов класса Сapesize грузоподъемностью более 100 тыс. тонн и судов-контейнеровозов класса Post Panamax Plus емкостью 8 000 TEU наравне с такими глубоководными портами Черного моря, как Южный, Констанца и Стамбул.

Также программа предусматривает расширение железнодорожной и автомобильной инфраструктуры порта с перспективой строительства новых и реконструкции существующих внутрипортовых дорог и дорог вне предприятия.

Кроме того, порт планирует строительство новых и реконструкцию существующих трансформаторных станций, замену причальных электросистем, систем водоснабжения, строительство новой подстанции «Порт».

Также программа предусматривает развитие объектов, которые могут передаваться концессионерам, в частности, строительство комплексов по переработке зерновых культур, растительного масла, шрота, контейнерных грузов, развитие мультимодальных комплексов и увеличение мощностей по перевалке сжиженного газа.

В сообщении пресс-службы не указано, на какой срок рассчитана реализация программы и какие планируются инвестиции.

Как сообщал УНИАН, Ильичевский морской торговый порт, входящий в пятерку крупнейших портов Украины, в 2012 году увеличил перевалку грузов на 7,3% по сравнению с 2011 годом — до 14,514 млн тонн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» (ИМТП) – универсальный международный порт, один из крупнейших в Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.

Годовая проектная мощность ИМТП – свыше 30 млн тонн, пропускная способность по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU.

С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием 3 океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.