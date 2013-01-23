ОЖД в 2012 году перевезла 46,2 млн пассажиров

Одесская железная дорога (ОЖД) в 2012 году перевезла 46,272 млн пассажиров, в том числе 4,7 млн пассажиров льготных категорий.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, в дальнем сообщении ОЖД перевезла 19,2 млн пассажиров, в пригородном - около 27 млн пассажиров.

Как сообщал УНИАН, убыток Одесской железной дороги (ОЖД) от пригородных пассажирских перевозок за 10 месяцев 2012 года составил 232 млн грн — на 34% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.

По итогам 2011 году чистая прибыль ОЖД составила 106,2 млн грн.