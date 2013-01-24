Россия угрожает Казахстану разрывом сотрудничества по космическим проектам

Россия угрожает Казахстану прекращением сотрудничества по всем совместным проектам в области космоса в ответ на утвержденный Астаной в одностороннем порядке план запусков с Байконура на 2013 год, который нанесет Роскосмосу убытки в 500 млн долл., передает Газета.RU со ссылкой на «Известия».

«В сложившейся ситуации Россия будет вынуждена пересмотреть свою позицию о целесообразности продолжения двустороннего сотрудничества по совместным проектам, в том числе по программе «Днепр», совместному проекту «Байтерек» с учетом планов по его переводу на ракету-носитель «Зенит» и ряду других», — говорится в тексте ноты МИД России, направленной в Астану.

28 декабря прошлого года правительством Казахстана был утвержден план запусков с Байконура на 2013 год, возмутивший российскую сторону.

Прежде всего, количество согласованных Казахстаном стартов ракеты-носителя «Протон» было снижено до 12, в то время как на 2012 год были согласованы 14 запусков. Кроме того, в тексте постановления казахстанского правительства говорится о том, что «старты космических аппаратов, предусматривающие использование нового района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа «Союз», могут осуществляться только после подписания и вступления в силу соответствующего международного договора».

В Роскосмосе рассказали, что направляли в МИД России свои соображения относительно содержания данной ноты.

«Ограничение в 2013 году числа запусков космических аппаратов ракетами «Протон-М» не позволит выполнить контрактные обязательства по пяти коммерческим программам, что, в свою очередь, приведет к расторжению международных контрактов и необходимости возврата заказчикам до 500 млн долл.», - пояснили в Роскосмосе.