Действия «ВТБ Банка» относительно операций со счетами «АэроСвита» законны – заявление банка

Действия «ВТБ Банка» относительно проведения операций со счетами авиакомпании «АэроСвит» полностью соответствуют нормам законодательства Украины о банках и банковской деятельности, говорится в заявлении банка, переданном агентству УНИАН.

В банке отмечают, что в отсутствии возможности осуществлять операции со счетами виновата сама компания «АэроСвит».

«Невозможность совершения платежей компанией «АэроСвит» является следствием непредоставления компанией «АэроСвит» обновленных документов, подтверждающих полномочия лица на распоряжение денежными средствами, по истечении в документах представителей компании «АэроСвит» срока полномочий на право подписи платежных документов. В связи с этим банк на основании нормативно-правовых актов Национального банка Украины не принимал платежные документы компании, о чем письменно уведомлял компанию «АэроСвит»», - говорится в заявлении банка.

В «ВТБ Банке» называют недостоверной распространенную в СМИ информацию о якобы блокировании банком операций со счетами «АэроСвита».

«Обвинения компании относительно блокирования банком средств на ее счетах являются необоснованными, поскольку средства компании на ее счетах арестованы органами Государственной исполнительной службы», - отмечают в банке.

Кроме того, «ВТБ Банк» сообщает, что компания «АэроСвит» нарушила обязательства перед банком по кредитному договору. Поэтому банк «в пределах имеющихся кредитных правоотношений совершает действия с целью надлежащей защиты своих имущественных интересов и интересов вкладчиков банка».

Также в заявлении «ВТБ Банка» указывается, что банк не обслуживает зарплатные счета сотрудников «АэроСвита», а зарплатный проект компании «АэроСвит» обслуживается в другом банке. «Вследствие этого обслуживание банком («ВТБ Банком» - УНИАН) счетов компании не влияет на выполнение компанией обязательств перед сотрудниками по выплате заработной платы», - говорится в заявлении.

Таким образом, в «ВТБ Банке» считают, что заявления компании «АэроСвит» «не соответствуют действительности и носят манипулятивный характер по отношению к общественности, в том числе к работникам компании».

«Подобными действиями компания пытается отвлечь внимание от реальных проблем, существующих в управлении компанией, которые и привели к ее банкротству», - отмечают в банке.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «АэроСвит» обратилась в Генеральную прокуратуру Украины и Национальный банк Украины с просьбой содействовать в разблокировании ее счетов в «ВТБ Банке».

В «АэроСвите» утверждают, что действия должностных лиц «ВТБ Банка» лишают авиакомпанию возможности осуществлять платежи, на которые не распространяется мораторий, в частности, «АэроСвит» «по независящим от него причинам» не может своевременно выплатить зарплату своим работникам, что является грубым нарушением трудового законодательства.

22 января 2013 года согласно постановлению Управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Киевской области были арестованы средства авиакомпании «АэроСвит» на всех счетах в украинских банках. Этим решением полностью заблокированы платежи, включая выплату заработной платы персоналу авиакомпании и возврат средств пассажирам за неиспользованные билеты, создана угроза текущей деятельности «АэроСвита», в том числе осуществлению расчетов за обслуживание рейсов.

Напомним также, что Хозяйственный суд Киевской области 29 декабря 2012 постановил начать производство по делу о банкротстве частного акционерного общества «Авиакомпания «АэроСвит» и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В пресс-службе «АэроСвита» подчеркивали, что решение суда было вынесено на основании обращения самого «АэроСвита» с целью последующего утверждения процедуры санации, направленной на восстановление операционной эффективности компании, ее платежеспособности и обеспечения выполнения обязательств перед всеми кредиторами в полном объеме.

При этом копию постановления Хозяйственный суд Киевской области еще в начале месяца направил в Главное управление юстиции в Киевской области Министерства юстиции Украины. В этой связи «АэроСвит» потребовал немедленного отзыва сознательного, противозаконного решения исполнительной службы, которое препятствует осуществлению компанией своих текущих обязательств перед пассажирами, контрагентами и трудовым коллективом.

«АэроСвит» уже обратился в правоохранительные органы и к Национальному банку Украины с просьбой содействовать безотлагательной отмене противоправного ареста средств.

Показательно также, что во вторник, 22 января, Киевский апелляционный хозяйственный суд принял к производству апелляционную жалобу Бориспольской объединенной государственной налоговой инспекции Киевской области Государственной налоговой службы с требованием отменить решение о возбуждении дела о банкротстве «АэроСвита». Министерство доходов и сборов Украины разъяснило причины, по которым Бориспольская объединенная налоговая инспекция обратилась в Киевский апелляционный хозяйственный суд. В частности, в разъяснении сказано, что из-за начала процедуры банкротства не была завершена плановая комплексная проверка компании, которая на тот момент осуществлялась налоговой службой. Для обеспечения проверки плательщика и с целью недопущения возможных потерь государственного и местного бюджетов Бориспольская ОГНИ обратилась в Киевский хозяйственный суд с жалобой, в которой просила отменить решение и прекратить производство по делу.