"АэроСвит" заявляет о продолжении блокирования его деятельности в интересах отдельных кредиторов

Авиакомпания "АэроСвит" заявляет о продолжающемся блокировании деятельности компании в интересах отдельных кредиторов с целью доведения ее до банкротства и полной ликвидации.

Об этом говорится в сообщении «АэроСвита», переданном УНИАН.

«Авиакомпания "АэроСвит" обеспокоена продолжающимися действиями по блокированию ее текущей работы. Причем к этим мерам прибегают не только некоторые контрагенты, но и государственные органы, призванные обеспечивать соблюдение законодательства», - говорится в сообщении компании.

«АэроСвит» заявляет, что «ряд кредиторов в обход законодательства прибегают к различным мерам воздействия на компанию, препятствуя ее нормальному функционированию». В частности, ООО "Киев-Кетеринг" с 17 января прекратило поставку комплектов бортового питания на рейсы "АэроСвита", в том числе дальнемагистральные, вынуждая авиакомпанию искать другие возможности обеспечения пассажиров питанием и напитками во время продолжительных полетов.

Также «АэроСвит» заявляет, что "ВТБ Банк" продолжает отклонять платежные поручения перевозчика, несмотря на обращения "АэроСвита" в правоохранительные органы и Национальный банк Украины.

Кроме того, сообщает авиакомпания, 23 января ряд банков, обслуживающих счета «АэроСвита», повторно получили постановление исполнителя Управления Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Киевской области об аресте средств "АэроСвита" во исполнение судебного постановления по иску ООО "Транс-Аэро-Хэндлинг".

«Установлено, что данное решение вынесено исполнителем уже после двукратного получения Главным управлением юстиции в Киевской области постановления суда по обращению авиакомпании "АэроСвит", предусматривающего введение моратория на удовлетворение требований кредиторов. При этом дважды копии постановления суда были приняты ведомством и официально зарегистрированы», - заявляет «АэроСвит».

Авиакомпания отмечает, что «это подтверждает сознательность действий государственного исполнителя, грубо нарушившего целый ряд законодательных актов, включая законы Украины "Об исполнительном производстве" и "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом"».

«Практически, вопреки нормам законов, защищающих интересы всех кредиторов, исполнительная служба осуществляет действия в интересах одного кредитора за счет остальных. Таким образом, сегодня можно констатировать парадоксальное сочетание публичных заявлений и реальных действий. Руководители одних министерств и ведомств заявляют о недопустимости банкротства "АэроСвита", других – бездействуют, хотя в их обязанности входит обеспечение соблюдения законности. А некоторые госорганы, призванные выполнять решения, предусмотренные законом, сами грубо их нарушают, подталкивая авиакомпанию к фактическому банкротству и полной ликвидации», – говорится в сообщении компании.

В связи с этим "АэроСвит" «призывает соответствующие государственные контролирующие и правоохранительные органы содействовать прекращению провокационного вмешательства в работу компании, нацеленного на приостановку ее оперирования, срыв выполнения обязательств перед пассажирами, провайдерами услуг и трудовым коллективом».

Напомним, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.