Директор по маркетингу "Киевстара" возглавит казахстанского оператора группы VimpelCom

Директор по маркетингу и член правления компании "Киевстар" Тарас Пархоменко с 1 февраля возглавит казахстанскую компанию «КаР-Тел», которая в группе VimpelCom предоставляет услуги связи под торговой маркой Beeline в Казахстане.

Как говорится в сообщении “Киевстара”, обязанности директора по маркетингу «Киевстара» с 30 января 2013 года будет исполнять директор по развитию бизнеса на массовом рынке Виталий Ворожбит.

Кроме того, компания сообщает, что директор по корпоративным связям «Киевстара» Жанна Пархоменко с 1 февраля 2013 года покинет «Киевстар» и приступит к выполнению обязанностей директора по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям казахстанской инвестиционной компании "Верный Капитал".

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,2 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс.