С воздушными судами Украины в 2012 году произошло 118 авиационных событий и инцидентов

В 2012 году с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 118 авиационных событий и инцидентов, в том числе одна катастрофа и одна авария.

Как говорится в сообщении Государственной авиационной службы, в течение 2012 года в авиакатастрофах, произошедших с украинскими гражданскими воздушными судами, погибли 5 человек.

В декабре 2012 года с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 7 инцидентов.

С иностранными воздушными судами на территории Украины в 2012 году произошло 54 авиационных события, в том числе 7 в декабре.

Справка УНИАН. В 2011 году с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 105 авиационных событий и инцидентов, в том числе три катастрофы, одна авария и четыре серьезных инцидента.

В 2010 году с гражданскими воздушными судами произошло 112 авиационных событий и инцидентов, в том числе одна катастрофа, четыре аварии, пять серьезных инцидентов. В авиационных событиях с гражданскими воздушными судами Украины в 2010 году погиб один человек.