«АэроСвит» отменил рейсы по маршруту Киев-Бангкок-Киев

Авиакомпания «АэроСвит» отменила рейсы по маршруту Киев-Бангкок-Киев с 1 февраля по 30 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного агентства Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурортов) со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел.

«Сообщаем, что в период с 1 февраля по 30 марта 2013 г. авиакомпанией «Аэросвит» отменены все рейсы по маршруту Киев-Бангкок-Киев», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «АэроСвит» ввела временное расписание полетов, которое будет действовать с 16 января и до конца месяца.

Согласно временному расписанию, «АэроСвит», в частности, продолжит выполнение дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк, Бангкок и Пекин, а также обеспечит сообщение между Киевом и областными центрами Украины – Ивано-Франковском и Днепропетровском.

С 23 января «АэроСвит» завершает программу полетов в Хошимин и Гоа в связи с окончанием периода активного туристического сезона после зимних праздников.

С 16 января компания также отменила полеты в Санкт-Петербург и Стамбул из-за снижения коммерческой загрузки на рейсах в эти пункты вследствие приостановки участия «АэроСвита» в региональных системах взаиморасчетов IATA BSP. Ранее, с 15 января, авиакомпания по этой же причине прекратила обслуживание линии Киев-Москва.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 10 января информировала «АэроСвит» о приостановке расчетов агентов по продаже авиаперевозок с авиакомпанией через систему BSP. «АэроСвит» планировал наладить альтернативную систему реализации авиабилетов путем прямых взаиморасчетов с авиакомпаниями, после чего возобновить эксплуатацию ряда воздушных линий.

29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.