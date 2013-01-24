Эксперты назвали причину крушения самолета Ту-204 в московском «Внуково»

Самолет Ту-204 разбился в московском аэропорту «Внуково» 29 декабря из-за несрабатывания система реверса двигателей и неустойчивой работы колес шасси.

Об этом УНИАН сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

«Через 3 секунды после приземления произошло опускание и обжатие передней опоры шасси. Сигнал обжатия правой опоры шасси на данном этапе не сформировался. Практически одновременно с опусканием передней опоры шасси экипаж перевел рычаги управления реверсом (РУР) двигателей в положение «максимального реверса» одним движением и применил торможение от педалей. Перекладки створок реверсивного устройства на обоих двигателях не произошло. Также не произошло автоматического выпуска воздушных тормозов и интерцепторов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что после перевода РУР в положение «максимального реверса» зарегистрировано увеличение режима работы обоих двигателей (прямой тяги). Давление в тормозах колес левой (обжатой) опоры шасси составляло до 50 кгс см кв, давление в тормозах колес правой (необжатой) опоры шасси отсутствовало.

По данным МАК, минимальная приборная скорость, до которой замедлился самолет через 7-8 секунд поле приземления, составила 200-205 км/ч, после чего скорость начала увеличиваться.

Отмечается, что далее через две секунды после перевода РУР в положение «максимального реверса» последовал доклад бортинженера о невключении реверса. РУР находились в положении «максимального реверса» около 8 секунд, после чего реверс был выключен. За это время приборная скорость увеличилась до 240 км/ч. Сообщается, что также РУР не сработал со второй попытки.

Выкатывание самолета за пределы взлетной полосы произошло через 32 секунды после приземления, практически по ее оси, на приборной скорости около 215 км/ч. В процессе выкатывания, по команде командира воздушного судна бортинженер выключил двигатели с помощью стоп-кранов.

Дальнейшее движение самолета происходило практически по продолженной оси ВПП. После выключения двигателей, за счет торможения при движении по снежному покрову за пределами ВПП и наезду на неровности, произошло одновременное обжатие левой и правой основных опор шасси. Обжатие основных опор шасси привело к автоматическому выпуску воздушных тормозов и интерцепторов, а также к перекладке створок реверсивных устройств двигателей. Столкновение самолета со склоном оврага произошло с путевой скоростью около 190 км/ч.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings 29 декабря при посадке во «Внуково» выкатился за взлетную полосу и загорелся. Погибли пять человек, трое – госпитализированы.