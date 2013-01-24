ГАИ хочет упростить ряд процедур для автовладельцев

Государственная автомобильная инспекция МВД Украины подала на рассмотрение Кабинета министров проект постановления, которым предусмотрено упрощение или удешевление ряда процедур для автовладельцев, среди которых: перерегистрация транспортного средства, отмена 25% наценки на специальную продукцию, двойное сокращение количества платных услуг, которые предоставляются подразделениями ГАИ.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом шла речь сегодня в Кабинете министров во время видеоконференции на тему: «Состояние реализации социальных инициатив Президента Украины по вопросам дерегулирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», в которой приняли участие начальник Департамента Госавтоинспекции МВД Украины Валерий Лозовой и начальник Центра безопасности движения и автоматизированных систем при МВД Украины Сергей Будник, представители правоохранительных органов и общественных организаций Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областей.

В.Лозовой отметил, что теперь граждане могут получить постоянное свидетельство о регистрации транспортного средства без предыдущей выдачи временных регистрационных талонов; осуществить регистрационные операции с автомототранспортом независимо от места регистрации (проживания) владельца и региона регистрации транспортного средства, процедуру прямой перерегистрации транспортного средства с одного владельца на другого. Кроме того, возможно сохранение номерного знака за транспортным средством и его владельцем в пределах одного региона, а также урегулирован вопрос государственной регистрации самостоятельно собранных транспортных средств.

По его словам, вскоре станет возможным оформление справок-счетов на транспортные средства при их перерегистрации без снятия с учета, а также продажа транспортных средств, полученных в наследство, без их предварительной перерегистрации на наследника.

Кроме того, В.Лозовой сообщил, что наряду с этим продолжается переоснащение и обеспечение подразделений ГАИ современными приборами фиксации нарушений правил дорожного движения с функциями фото-, видеосъемки. Он отметил, что на автодорогах государства возобновлена работа 95 стационарных постов ДПС ГАИ.

Также в текущем году ГАИ начнет использовать автоматические комплексы «Гарпун», которые фиксируют превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, передают информацию на отдаленные стационарные посты ДПС или мобильным нарядам ГАИ, работники которых предпринимают соответствующие меры.