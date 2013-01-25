Росавиация вновь прекратила аэронавигационное обслуживание "АэроCвита"

Росавиация вновь прекратила аэронавигационное обслуживание судов авиакомпании «АэроСвит» в воздушном пространстве Российской Федерации - с 00:00 мск 25 января 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации (Росавиация).

«Срок погашения задолженности украинским авиаперевозчиком за предоставленное в ноябре 2012 года аэронавигационное обслуживание в размере 697 тыс. долл. истек 24 января текущего года», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» прекратила аэронавигационное обслуживание воздушных судов «АэроСвита» в связи с неисполнением авиакомпанией взятых на себя обязательств.

Как сообщал УНИАН, 15 января т.г. Россия сняла ограничения на аэронавигационное обслуживание воздушных судов авиакомпании «АэроСвит» до 24 января после погашения авиаперевозчиком задолженности за октябрь 2012 года.

Ранее Росавиация приняла решение о прекращении аэронавигационного обслуживания с 00.01 мск 11 декабря 2012 года всех рейсов авиакомпании «АэроСвит» в воздушном пространстве Российской Федерации. Согласно информации Росавиации, причиной такого решения стала задолженность «АэроСвита» перед провайдером аэронавигационных услуг. Вместе с тем, утром 11 декабря Росавиация приняла решение о снятии ограничений на использование воздушного пространства РФ для авиакомпании «АэроСвит» в связи с погашением задолженности.

29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.