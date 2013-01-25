ГАИ предупреждает: в восьми областях Украины пройдут сильные снегопады

ГАИ предупреждает водителей о сильных снегопадах в восьми областях востока и юга Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Как отмечается, согласно данным Гидрометцентра Украины, 25-26 января на территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, порывы ветра 17-22 м/с, метели, снежные заносы, в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях также сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, сильный гололед. На дорогах гололедица.

В западных и северных областях пройдет существенное снижение температуры воздуха: ночью - до 16-21° мороза, местами - до 24-26°, днем - до 10-15° мороза.

Ввиду неблагоприятных погодных условий и сильных морозов ГАИ напоминает автовладельцам об особенностях эксплуатации транспортных средств в зимний период. Отправляясь в дорогу, проверьте техническое состояние авто, обратите особое внимание на состояние внешних световых приборов транспортных средств, стеклоочистителей, обогревателей салона. Позаботьтесь об установлении на своих автомобилях шин с зимним рисунком протектора, запасе топлива.

Кроме стандартных предметов (аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, буксировочного тросса, запасного колеса и домкрата), водителям могут пригодиться дополнительный комплект теплой одежды, фонарь на батареях, провода "прикуривания", скребок для стекла и щетка, свечи, спички, небольшая лопата. Не забывайте о зарядном устройстве к мобильному, горячих напитках в термосе, запишите номера телефонов «горячих линий ГАИ» и аварийных служб.

Неукоснительно соблюдайте требования Правил дорожного движения: пользуйтесь поясами безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в трудное положение из-за непогоды, вызовите на помощь ГАИ или аварийные службы. Не будьте безразличными, возможно завтра помощь понадобится именно вам.

Кроме того, ГАИ рекомендует водителям во время осложнения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте, а тем, кто выехал, быть максимально внимательными и осторожными за рулем.