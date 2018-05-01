Девайсы-2013: гибкость и трансформация

Несмотря на то, что минувший год принес в нашу жизнь «лавину» инновационных продуктов и нестандартных технологических решений, 2013-й обещает быть не менее продуктивным. Эксперты отмечают, что год станет периодом «переноса» идей и набросков с «чертежной доски» в реальную жизнь. И хотя по-настоящему прорывных девайсов будет не так много, устройств, которые миллионы людей будут покупать с большим удовольствием, ведущие производители подготовили с избытком. УНИАН поинтересовался о планах в нескольких крупных компаниях, приоткрывших тайну грядущих сюрпризов.

APPLE: более десяти новшеств

Apple традиционно не раскрывает свои планы по обновлению продукции даже для официальных дилеров в самых развитых странах мира. Компания лелеет, холит и разрабатывает новые продукты в своих недрах и выдает их «на гора» без предварительных анонсов. В целом, долгожданное и масштабное обновление модельного ряда продукции Apple, которое давно ждали, началось для Украины еще в конце 2012 год. И хотя формально новые устройства стали новшествами прошлого года, до массового украинского потребителя от официальных дилеров и реселлеров они добрались только в первом квартале 2013-го.

Как сообщил УНИАН Сергей Кадулин, директор департамента дистрибуции Apple компании ERC, именно сейчас, а не в 2012-ом, в Украину начались регулярные и объемные поставки таких новых для рынка продуктов, как iPad с дисплеем Retina, iPad mini, новых моделей iMac, Mac mini, Macbook Pro с дисплеем Retina 13”, iPod touch, iPod shuffle , iPod nano и Apple TV. Таким образом, пять наиболее прорывных девайсов от Apple в начале этого года выглядят в целом так:

iPad с дисплеем Retina

iPad 4-го поколения. В два раза быстрее своего предшественника и теперь с поддержкой скоростных беспроводных сетей. Оснащён экраном Retina, который сделал некоторую революцию на рынке благодаря разрешению в 3,1 млн. пикселей, что на миллион пикселей больше, чем на экране HD-телевизора. 9,7 дюймовый дисплей имеет разрешение 2048x1536 пикселей. В целом устройство позволяет использовать почти 300 тыс. приложений и игр, и по-прежнему является идеальным для работы, учёбы, развлечений и практически любых других задач. Кроме того, данное устройство оснащено передовым процессором A6X с четырёхъядерной графической системой и позволяет совершать видеозвонки по сети Wi Fi или сотовой сети (на моделях с поддержкой Wi-Fi + Cellular).

iPad mini

Стал первым устройством iPad с размером экрана 7.9 дюйма и разрешением 1024 на 768 точек (столько же, сколько у двух первых поколений полноразмерных iPad), при этом обладающим мощностью и возможностями iPad с большим форматом экрана. Устройство основано на двухъядерном процессоре A5 и оснащено 1.2-мегапиксельной фронтальной камерой (видео 720p), а также задней пятимегапиксельной камерой с возможностью съёмки видео с разрешением 1080p. Толщина планшета составляет 7,2 мм, вес - около 308 граммов. Традиционно, купить iPad mini можно разных комплектаций: с памятью от 16 до 64 Gb и модулями Wi-Fi или Wi-Fi + Cellular.

Новые модели iMac, Mac mini и Macbook Pro с дисплеем Retina 13”

Новые iMac, помимо прогрессивного дизайна, предложили также пользователям дисплеи двух видов: с 21,5-дюймовой и 27-дюймовой диагональю (разрешением 1920 x 1080 и 2560 x 1440 пикселей). Оба варианта дисплея имеют светодиодную подсветку и оснащены технологией IPS. «Маки» также снабжены четырёхъядерным процессором Intel Core i5 с тактовой частотой от 2,7 ГГц до 3,2 ГГц с кэш-памятью третьего уровня объёмом 6 МБ, жёстким диском объёмом 1 ТБ, Ввстроеннаяой камераой FaceTime HD и поддержкой гарнитуры Apple iPhone с микрофоном.

Новые Mac mini от Apple стали в два раза быстрее предшественников: более мощный четырёхъядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,6 ГГц даёт почти двухкратное увеличение производительности по сравнению с Mac mini на основе двухъядерного процессора прошлого поколения. Разрешение, обеспечиваемое графическим процессором Intel HD Graphics 4000, также почти на 65% выше по сравнению со встроенным графическим процессором предыдущего поколения

Что касается Macbook Pro с дисплеем Retina – то это и вовсе новый продукт в своем классе, предоставляющий пользователю очень высокое качество изображения для ноутбуков с 13-дюймовым размером экрана. На дисплее Retina 13-дюймовой модели MacBook Pro почти на два миллиона больше пикселей, чем на экране HD-телевизора. По утверждению Apple, MacBook Pro с дисплеем Retina — это ноутбук с самым высоким в мире разрешением экрана. Устройство также укомплектовано двухъядерным процессором Intel Core i5 (13-дюймовая модель) или же четырёхъядерным процессором Intel Core i7(15-дюймовая модель) и использует исключительно флэш-память, что делает эти ноутбуки не только гораздо быстрее, но и надёжнее, долговечнее и экономнее.

iPod touch, iPod shuffle, iPod nano

Новые «яблочные» iPodы предложили пользователям в этом году, прежде всего, более тонкие корпуса, обновленный дизайн, разнообразие расцветок и расширение основных возможностей. iPod touch засветился 4-дюймовым дисплеем ретина, iPod nano – своим размером, сравнимым с размером кредитной карты (его толщина всего 5,4мм), а iPod shuffle – «разноцветием» - его корпус теперь доступен в вариантах восьми цветов.

Apple TV

Первая партия компактного устройства Apple TV успела приехать в Украину накануне новогодних праздников и уже поступила в продажу. Это миниатюрная мультимедиа приставка, которая позволяет воспроизводить на экране домашнего телевизора или через проектор различные мультимедиа-файлы: как, например, из онлайн сервисов библиотек iTunes Store, Netflix, Flickr, YouTube, так и из библиотеки пользовательского компьютера или с мобильного планшета iPad, телефона iPhone или iPod touch. С помощью этого устройства можно не только смотреть фильмы, но и легко проводить эффектные презентации прямо с iPad, или же выводить на большой экран увеличенное в несколько раз изображение игры, в то время как сам iPad или iPhone будут выполнять роль беспроводного контроллера. Весит устройство всего 272 гр, а высота конструкции - 2 см.

По словам Сергея Кадулина, после анонса новых продуктов и начала поставок Apple TV, в Украину теперь официально поставляются все продукты Apple, кроме iPhone, что, безусловно, является позитивным моментом. При этом сейчас в Украине на ряд продуктов (в частности, iPad mini и iMac) сохраняется высокий спрос, и пока существует временный дефицит, но ситуация с поставками новых продуктов с фабрик Apple постепенно улучшается.

2013 год, по всей видимости, не ограничится лишь уже известными новшествами. Apple традиционно обновляет линейку своих планшетных компьютеров зимой, а телефонов – летом и осенью. В наступившем году зарубежные аналитики ожидают от Apple еще более радикальных изменений. В частности, по версии издания SiliconIndia, именно в 2013м мир должны поразить, как минимум, еще 5 новинок от Apple:

Дешевый iPhone Wildcard

Пока был жив Стив Джобс, Apple ориентировался на изысканные и более дорогие по сравнению со своими конкурентами смартфоны класса «премиум». Однако, сейчас поговаривают, что в компании высчитали, что из-за высокой стоимости iPhones от Apple, компания теряет очень перспективные рынки развивающихся стран, в первую очередь – Индии и Китая. Поэтому, по слухам, в мозговом центре в Купертино уже полным ходом идет работа над созданием нового iPhone, который завоюет рынки самых населенных стран благодаря невысокой цене. СМИ агентства отмечают, что новые смартфоны будут сделаны из дешевых материалов, а их появление в продаже ожидается ближе ко второй половине года. Из технических подробностей упоминается лишь большой экран, который нравится покупателям.

iPhone 5S

Выход этого девайса ожидают летом 2013 года, а слухи о начале работы над ним появились сразу после iPhone 5. Это должно изменить традиционные сроки по выходу аналогичных новых устройств от Apple, которые ранее планировали их на осень-декабрь. При этом поговаривают, что прием заказов на iPhone 5S начнется уже в марте или апреле 2013 года, что связано с намерением «закрепить» новинку до начала курортного сезона и опередить и «перебить» конкурентов.

Ipad 5

По слухам, этот iPad появится на прилавках уже в марте текущего года и будет более компактным, легким и меньшим по размерам, чем предшественник. Дизайн пятого iPad, согласно данным открытых источников, компания позаимствует у компактного iPad mini и поэтому размеры iPad 5 уменьшатся до 237х168х7 мм. Уменьшение веса и размеров произойдет, прежде всего, за счет использования ЖК-панели Sharp. Последняя также позволит использовать более компактный аккумулятор, поскольку потребляет меньше энергии.

IOS 7 (лето 2013 года)

Скорее всего, в новой версии IOS будут модернизированы и получат новые функции такие составляющие, как Apple Maps и Центр сообщений (Notification Center). Эксперты, следуя логике выпуска программных продуктов Apple, ожидают выхода IOS 6,1 весной этого года, а выхода IOS 7 - к концу года.

iPad Mini с Retina-дисплеем

Зарубежные эксперты ожидают выхода этого девайса весной текущего года. Поскольку плохой дисплей всегда был главным и, пожалуй, единственным недостатком iPad компания продолжает работать над его усовершенствованием, по ходу создав легенду об особом «Retina Display». Данная составляющая будет усовершенствована, по слухам, именно в новом iPad mini с Retina-дисплеем.

ASUS: трансформеры, ультрабуки и сенсорный экран

Уже в начале текущего года ASUS подтвердила свое желание выпустить планшет с гнущимся экраном. Новая технология под названием XSense позволяет производить сенсоры для «тач-скринов», которые могут не только гнуться, но и сворачиваться. Появиться такие устройства в продаже могут уже в 2013 году, а стоить будут не дороже «обычных» планшетов. Также компания, первой выпустившая массовый нетбук, а именно модель Eee PC 700, заявила о прекращении выпуска нетбуков в целом, поскольку после появления недорогих планшетов спрос на такие устройства значительно снизился. Кроме того, как сообщил УНИАН представитель по техническому маркетингу ASUS Technology Pte Ltd в Украине Сергей Корогод, в текущем году ASUS готовит к выходу на украинский рынок еще несколько эволюционных и инновационных обновлений, а именно:

PadFone 2 – смартфон-планшет

Второе поколение гибридного устройства ASUS PadFone ожидается в Украине уже в первом квартале текущего года. PadFone 2 будет представлять собой 4,7-дюймовый смартфон с четырехъядерным процессором Snapdragon S4 и операционной системой Android, который может превращаться в 10,1-дюймовый планшетный компьютер после подключения к док-станции PadFone 2 Station. Новая док-станция станет легче и тоньше, поэтому общий вес связки PadFone 2 + PadFone 2 Station составит всего 649 г. По утверждениям представителей ASUS в Украине, несмотря на увеличенный до 4,7 дюймов экран, сам смартфон останется весьма элегантным и компактным. Его толщина составит не более 9 мм, а масса – всего 135 г.

ASUS Taichi – ультрабук и планшет в одном устройстве

ASUS Taichi при открытой крышке будет выглядеть как любой другой ультрапортативный ноутбук с полноразмерной клавиатурой и тачпадом. Однако как только крышка закрывается, он моментально преобразуется в «планшет» с мультисенсорным экраном, расположенным снаружи на крышке основного экрана, и поддержкой стилуса. Подобной легкости перехода от одного режима работы к другому до сих пор не предлагал еще ни один ультрабук. Модель будет иметь диагональ 11,6 или 13,3 дюйма и отличительную черту в виде наличия двух IPS-дисплеев со светодиодной подсветкой. Наружный дисплей будет оснащен сенсорным интерфейсом, что позволит использовать Taichi в двух ипостасях: и как ультрабук, и как планшетный компьютер. Чтобы повысить производительность устройства, ASUS снабдил модель процессором Intel Core третьего поколения, быстрым твердотельным диском и двухдиапазонным беспроводным модулем Wi-Fi 802.11n.

ASUS серии Zenbook Touch – ультрабуки с сенсорным экраном

Просчитав наступление в текущем году моды на ультрабуки с сенсорным экраном, ASUS подготовила для мира и Украины соответствующую новинку – ASUS Zenbook Prime UX31A/UX21A Touch – первые модели ультрабуков в серии Zenbook, оборудованные мультисенсорным дисплеем. Устройства будут оснащены процессором Intel Core третьего поколения и твердотельным накопителем емкостью до 256 ГБ и оптимально адаптированы для работы с сенсорным интерфейсом операционной системы Windows 8. Среди аппаратных достоинств Zenbook Prime Touch можно также отметить экран IPS с разрешением Full HD и широкими углами обзора (178°), высокоскоростной периферийный интерфейс USB 3.0 и двухдиапазонный беспроводной модуль Wi-Fi 802.11n. Мультимедийные возможности этих ультрабуков дополнит аудиотехнология SonicMaster, которая включает в себя аппаратные и программные компоненты, направленные на повышение качества звука.

Ноутбуки-трансформеры и планшеты-трансформеры

Являясь автором концепции планшетных компьютеров с отсоединяемой клавиатурой (планшеты-трансформеры серии Transformer Pad), ASUS уже в первом квартале этого года готовит к выходу на рынок Украины планшет-трансформер на базе Windows 8 серии VivoTab, ожидается также выход новых трансформирующихся планшетов на базе Android. Ультрабук-трансформер ASUS Transformer Book, также ожидаемый в первой половине 2013 года, по сути является ультрапортативным ноутбуком, который может моментально трансформироваться в планшетный компьютер (достаточно лишь отсоединить его дисплей от клавиатуры). Данный ультрабук будет оснащен мультисенсорным IPS-дисплеем размером 13 дюймов, процессом Intel Core i7, дискретной видеокартой, твердотельным накопителем и жестким диском, 4 гигабайтами памяти, интерфейсом USB 3.0 и двумя камерами: передней HD-камерой для видеоконференций и задней 5-мегапиксельной для съемки фотографий и видео. ASUS надеется, что данное устройство станет идеальным решением для тех пользователей, которые используют планшет с мультисенсорным интерфейсом для развлечений, а работать предпочитают за обычным ультрабуком под управлением Windows.

ASUS VivoBook - cенсорные ноутбуки

Дебютные модели новой линейки ноутбуков и ультрабуков с сенсорным экраном серии VivoBook появились в Украине еще в декабре прошлого года (это были модели VivoBook S200 и S400 ). Серия предложила пользователю сенсорный экран размером от 11,6 дюймов, позволяющий использовать все возможности инновационного «тач-интерфейса» Windows 8. С выходом новых моделей ASUS VivoBook S500 и S550 ассортимент сенсорных ноутбуков ASUS будет включать полный спектр устройств с размером экрана 11,6, 13,3, 14 и 15,6 дюймов. Интересной особенностью нового ASUS VivoBook S550 экперты называют тот факт, что это один из немногих ультрабуков на рынке, оснащенный оптическим приводом.

SAMSUNG: в приоритетах гибкость и опять таки трансформеры

Компания Samsung в самом начале года также представила на рынок гибкий дисплей для смартфонов, чем воплотила в реальность живущую уже не первый год мечту о «гибком телефоне». И хотя сворачивать устройства в трубочку потребители в ближайшем будущем вряд ли смогут (гнется в ограниченных пределах только дисплей, прочие компоненты гнуться пока не умеют), однако теперь смартфоны, по крайней мере, станут менее хрупкими. Итак, по сообщению представительства компании Samsung в Украине, в текущем году производитель для нас готовит следующее:

Гибкие гаджеты

Такую революцию Samsung готовит, прежде всего, в области мобильных устройств. Прототипы эластичных экранов и варианты их практического применения компания уже показала в начале этого года. Так, в эластичных экранах линейки «YOUM» используется ультратонкий пластиковый заменитель стекла, благодаря которому такие панели легко гнутся и их, практически, невозможно повредить. Дальнейшее развитие этой технологии потребитель увидит до конца года и, по мнению представителей компании, гибкие панели, которые не бьются даже при ударе о землю, изменят способ взаимодействия человека с девайсом, и позволят создать принципиально новую экосистему устройств.

Девайсы-трансформеры

Именно 2012 год положил начало эре «трансформеров». Ряд производителей, о которых упоминается и в этой статье, уже представили свои устройства трансформеры, в частности на базе Windows 8, а в 2013 их число будет только расти. Samsung в текущем году, как сообщила УНИАН PR-менеджер CHEIL Украина Ирина Демянчук, представит у нас планшеты Samsung ATIV Smart PC и ATIV Smart PC Pro, работающие под управлением ОС Windows 8. Миссией устройств-трансформеров от Samsung, как и у других игроков рынка, станет обеспечение потребителя предельной мобильности при максимальной производительности. Устройства будут сочетать в себе приятный дизайн, производительность ноутбука и удобство планшета. По словам Ирины Демянчук, на украинском рынке будет представлено несколько комплектаций: как планшет, оснащенный дигитайзером S Pen*, так и модель, укомплектованная съемной клавиатурой, совмещенной с док-станцией и дигитайзером S Pen*, что позволяет с легкостью изменять форм-фактор из ноутбука в планшетный ПК, и наоборот.

Улучшенные экраны в смартфонах и планшетах

Также Samsung в текущем году обещает порадовать потребителя своеобразной эволюцией в сфере мобильных устройств (смартфоны и планшеты) в виде улучшенных экранов этих девайсов. Например, появится экран с разрешением 2560*1600 для 10-дюймового Nexus. Многие экраны от Samsung смогут также более полноценно управляться с многозадачностью. Как сообщили УНИАН в представительстве компании в Украине, возможность работы с более чем одним приложением, либо задачей, Samsung сможет реализовать, укомплектовав свои девайсы восьмиядерным процессором Exynos 5 Octa, который уже успела показать на CES 2013.

3-D в фотоаппаратах

В компании надеются, что применение 3D-технологий в фотосъемке станет переломным и подарит миру много новых талантов, а всем украинцам – 3D воспоминания Особенностью новых 45-мм 2D/3D объективов компании для системных компактных фотокамер Samsung NX станет, по словам ее представителей, возможность высококачественной съемки, как фото, так и видео в режиме Full HD видео (1080р). Эти объективы станут в этом году единственными из уже анонсированных на рынке с поддержкой, как статичной 3D-картинки, так и 3D-видео.

Новшества в области ТВ

Даже после появления «умных» телевизоров и гигантских диагоналей, Samsung подготовил сюрприз в 2013-м в виде появления телевизоров с ультравысоким разрешением - UHD TV. По информации Ирины Демянчук, в этом году линейка телевизоров Samsung 9-ой серии будет пополнена продуктами с технологией UHD TV. А благодаря набору Evolution Kit 2013 владельцы телевизоров Samsung 2012 года (7 и 8 серии) смогут воспользоваться всеми преимуществами новых функций Smart TV, просто прикрепив Evolution Kit к задней панели своего телевизора. К слову, благодаря Evolution Kit пользователь всегда сможет оставаться на «гребне» технологических инноваций и использовать все возможности Smart TV без необходимости покупки нового телевизора.

LENOVO: тоньше, дороже и для всей семьи

От Lenovo в 2013 году эксперты ждут, прежде всего, появления таких новых ноутбуков, как IdeaPad Z400 и Z500 серии Z с сенсорным экраном, оптимизированных для Windows 8. Как сообщили УНИАН в представительстве компании Lenovo, новинки будут созданы на базе стандартных процессоров Intel® Core™ i7 третьего поколения и новейшей графической подсистемы NVIDIA GeForce. Сенсорный дисплей новых ноутбуков будет иметь диагональ от 14 до 15,6 дюйма и сможет поддерживать сенсорное управление в 10 точек касания. Оригинальная клавиатура AccuType с подсветкой клавиш позволит комфортно набирать тексты при плохом освещении. Еще пять новинок текущего года от компании выглядят следующим образом:

Lenovo IdeaPad Yoga 11S — небольшой, но мощный ультрабук

Как и предыдущую модель, новый ультрабук Yoga 11S можно будет использовать в качестве ноутбука, а повернув экран, превратить в удобный планшет. Кроме стандартного положения ноутбука, девайс будет поддерживать работу в режиме «стенд», «планшет» или «палатка», что позволит сэкономить место и дать больше удобства для работы. Устройство имеет тонкий корпус толщиной 15,6 мм, 11,6-дюймовый HD-дисплей с IPS-матрицей, поддерживающим технологию мультитач (10 точек касаний), а также оснащено шарниром, колторый позволяет экрану поворачиваться на 360°.

Как и в более ранней модели Yoga 13, в IdeaPad Yoga 11S технология Motion Control позволит использовать веб-камеру как устройство ввода для управления видеозаписями, фотографиями и другими документами, а технология Lenovo Transition разрешит пользователям автоматически открывать приложения типа PowerPoint в любом режиме - при использовании Yoga в режиме «планшет-палатка», «стенд» или планшет.

IdeaPad серия U – премиум-класс

В текущем году Lenovo также готовит к выходу на мировой и украинские рынки легкие и тонкие ультрабуки премиум-класса IdeaPad серии U с поддержкой технологии мультитач. Флагманскими, по мнению экспертов, должны стать ультрабук Lenovo IdeaPad U310 и ультрабук IdeaPad U410, чуть более ориентированные на массовый рынок. Толщина этих компактных устройств составит всего 18 см. При этом устройства будут обладать высокой производительностью – ультрабуки оснастят самыми современными процессорами –– вплоть до третьего поколения Intel® Core™ i7, а также новейшей графической подсистемой NVIDIA GeForce® с поддержкой DirectX® 11. Ультрабуки способны работать на одном заряде аккумулятора в течение всего рабочего дня.

Erazer X700 – для игр и развлечений

Приятным открытием от Lenovo для рынка должен стать и Erazer X700 –– мощный ПК, созданный для самых «навороченных» игр и ресурсоемких приложений. Компьютер будет поддерживать новую функцию Lenovo Onekey™ Overclocking, которая позволяет включить экстремальный режим производительности процессора, то есть «разогнать» его, одним нажатием на кнопку и в то же время предохраняет от перегрева благодаря системе жидкостного охлаждения. В Erazer X700 также будет использована технология AMD Eyefinity, позволяющая поддерживать до шести мониторов и панорамное изображение. По мнению создателей новый ПК также должен привлечь потребителя необычным дизайном «ограненного» корпуса с холодной голубой подсветкой.

IdeaCentre A730 - самый тонкий моноблок

По словам представителей компании Lenovo в Украине, в 2013 к выходу на украинский рынок также готовится самый тонкий моноблок с экраном 27 дюймов IdeaCentre A730, который будет доступен в версиях с 27-дюймовым экраном Quad HD (разрешение 2560 x 1440) и 27-дюймовым экраном Full HD (разрешение 1920 x 1080). Экраны будут поддерживать сенсорное управление (10 точек касания) и систему Windows 8, и комплектоваться процессорами Intel Core третьего поколения и жестким диском емкостью до 1 ТБ.

Переносные сенсорные мониторы

Не должны оставить равнодушными пользователей и разработанные Lenovo проводной и беспроводной переносные сенсорные мониторы – тонкие и легкие устройства, обеспечивающие комфортную работу вне офиса. Новые устройства разработаны на основе дизайна предшественника - монитора LT1423p и имеют 13,3-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1600 x 900, высокопрочное покрытие Gorilla Glass и поддержку технологии AH-IPS. Дисплеи отличаются широкими углами обзора, и обеспечивают сенсорное управление функциями Windows 8. Благодаря этому пользователи ПК, не имеющие сенсорных экранов, смогут управлять компьютером с помощью жестов, использовать мультитач с поддержкой 10 касаний, а также вводить текст цифровым стилусом.

Еще некоторые новшества, разработанные на этот год в Lenovo, скорее всего пока так и не доберутся до Украины, хоть и представляют несомненный интерес для отечественных «техноманов». Это представленный в январе на выставке CES (Consumer Electronics Show) в Лас Вегасе ноутбук-планшет со съемно-поворотным экраном ThinkPad Helix и разработанный компанией концепт нового продукта IdeaCentre Horizon Table. Первый продукт является устройством-трансформером премиум-класса инновационная съемно-поворотная конструкция которого обеспечивает четыре уникальных способа работы с ним и абсолютную мобильность владельца. В частности, ТhinkPad Helix можно использовать как высокопроизводительный ультрабук, но если потребуется взять его в дорогу, то 11,6-дюймовый монитор легко отсоединяется от основания, и превращается в тончайший полнофункциональный планшет с процессором Intel® Core™ 3-го поколения с vPro. Он весит всего 835 г и является самым легким в своем классе. Кроме того, устройство можно сложить, чтобы использовать верхнюю часть как планшет, а основание — для подключения дополнительных устройств и работы в сети. Что касается IdeaCentre Horizon Table – то он станет первым столом-компьютером с поддержкой технологии мультитач, предназначенным для всей семьи, за ним может разместиться сразу несколько человек и, подключив специальные игровые аксессуары, играть в многопользовательскую игру. Предполагается, что это устройство поможет родителям эффективно учить детей рисовать или играть на виртуальных музыкальных инструментах. Позиционируется устройство именно как гаджет для всей семьи сразу. Продаваться в Европе он начнет в июне по цене в $1700.

Также на выставке Consumer Electronics Show компания Lenovo представила устройство Table PC с рабочим названием Gamma, оснащенное 39-дюймовым экраном. Это концепт-устройство находится на ранней стадии разработки, однако демонстрирует множество возможностей для совместного развлечения нескольких пользователей и показывает, в каком направлении будет двигаться компания Lenovo в этой области.

Любовь Осипова (для УНИАН)