Заказы «Укрзализныци» могли бы стимулировать внутренний рынок потребления стали в Украине

Заказы государственного предприятия "Укрзализныця" на увеличение объёмов укладки новых рельсов и стрелочных переводов могли бы способствовать увеличению внутреннего рынка потребления стали в Украине, считают эксперты.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

«Укрзализныця» как один из крупнейших потребителей металлургической продукции в Украине могла бы стимулировать не только развитие этой отрасли, но и уменьшить её зависимость от экспортных рынков сбыта», - считает директор компании «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк.

Он отметил, что для обеспечения стабильного состояния инфраструктуры путевого хозяйства ежегодно необходимо выполнять около 800 км модернизации и 1000 км капитального ремонта пути, однако из-за ограниченности собственных средств железных дорог Украины и отсутствия государственного финансирования на развитие инфраструктуры, в 2013 году запланировано модернизировать 229,6 км пути и капитально отремонтировать 439,4 км, а также заменить 236 комплектов стрелочных переводов.

При этом в пресс-службе сообщили, что «Укрзализныця» из года в год самостоятельно решает проблему инвестиций в отрасль, без поддержки со стороны государства в вопросах целевого финансирования и дотаций на пассажирские перевозки.

"Это создает перекосы в отвлечении финансового ресурса от капитальных вложений на развитие инфраструктуры и становится препятствием на пути развития и переоснащения отрасли, что приводит к хроническому недофинансированию плана капитальных инвестиций железнодорожной инфраструктуры, что в условиях значительной изношенности основных фондов является предметом серьезного беспокойства и пристального внимания с точки зрения безопасности движения и требует комплекса решений и мер по реализации государственной политики в отрасли железнодорожного транспорта", - сообщает пресс-служба.

Как отмечают специалисты главного путевого хозяйства «Укрзализныци», на укладку 1 км пути необходимо 130 тонн рельсов, при этом 1 тонна рельсов стоит около 12 тыс. грн, а один комплект стрелочных переводов - 460 тыс. грн.

Таким образом, исходя из финансовых возможностей железных дорог Украины, в 2013 году на модернизацию пути, в ходе которой укладываются новые рельсы, планируется направить 1,05 млрд грн, а на капитальный ремонт путей - 1,7 млрд грн.

Эта сумма значительно меньше ежегодной потребности финансирования путевой инфраструктуры железных дорог, которая в целом составляет 6,8 млрд грн.

По мнению, специалистов "Укрпромвнешэкспертизы", из-за сокращения внешних рынков сбыта и зависимости объёмов продаж стали от ее экспорта, металлургическая отрасль несет постоянные риски, минимизировать которые способно увеличение объёмов потребления продукции на внутреннем рынке.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович считает, что новым стимулом для металлургии должно стать увеличение потребления на внутреннем рынке.

В декабре 2012 г. директор «Укрпромвнешэкспертизы» В. Власюк прогнозировал, что внутренний рынок потребления стали в 2013 вырастет до 8,6 млн тонн, в 2012 г. этот показатель ожидается на уровне 8,3 млн тонн, а в 2011-м – составил 8,4 млн тонн.

При этом он отметил, что в 2013 году увеличение потребления стали на внутреннем рынке будет связано с ремонтом инфраструктуры, а среди основных заказчиков проката он назвал «Укрзализныцю».

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, производство стали в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 6,9% до 32,911 млн тонн.