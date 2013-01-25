В субботу ожидается ухудшение погоды на юге и востоке Украины

26 января в южных областях Украины, в Кировоградской, Днепропетровской и на востоке ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады (с постепенным послаблением днем на юге), метели, снежные заносы.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Температура ночью будет 8-13° морозу, днем 3-8° мороза. В Крыму ожидается дождь с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега, гололед, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

На остальной территории будет холодная без осадков погода с температурой ночью 16-21° мороза, на севере Левобережья до 25°, днем 10-15° мороза, на Закарпатье ночью 5-10°, днем 0-5° мороза; ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На дорогах страны сохранится гололедица.

В Киеве и области ожидается холодная без осадков погода с температурой по области ночью 16-21°, днем 10-15° мороза, в Киеве - ночью 16-18°, днем 10-12° мороза.