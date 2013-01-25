В Украине может сократиться количество нелегальных таксистов

Количество нелегальных таксистов в течение полугода может сократиться на 20-30% в результате проверок, которые будет проводить Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция).

Такой прогноз УНИАН озвучил глава Профсоюза таксистов Украины Василий Попик, комментируя намерения Укртрансинспекции начать проверки таксистов.

«За полгода 20-30% нелегалов уйдут с рынка, часть из них будут легализированы», - сказал он.

По словам В.Попика, проверки Укртрансинспекции могут начаться уже до марта 2013 года. Он также сообщил, что такие проверки будут проводиться методом «контрольной закупки».

В свою очередь, начальник Управления государственного контроля и надзора за безопасностью на наземном транспорте Богдан Свищовский отметил, что с вступлением в силу с 5 января 2013 года Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования и управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства» Укртрансинспекция получила полномочия проверять лицензии и штрафовать нелегальных таксистов.

Б.Свищовский сообщил, что наказание для нелегальных такси может составить от 1700 грн штрафа до конфискации транспортного средства.

При этом, по его словам, Укртрансинспекция также будет проводить рейды для проверки законности предоставления услуг такси, однако в ходе таких рейдов будут проверяться автомобили, которые «имеют признаки такси, например, шашечки».