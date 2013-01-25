«Укрречфлот» опроверг информацию о назначении нового и.о. гендиректора компании

Судоходная компания «Укрречфлот» опровергла информацию о назначении исполняющим обязанности генерального директора компании Дмитрия Москаленко вместо Валентина Гриценко, размещенную в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

“Информация об изменении состава должностных лиц, размещенная в ленте новостей, была размещена ошибочно. И.о. генерального директора является Валентин Гриценко”, - говорится в сообщении компании в системе НКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, ранее должность генерального директора «Укрречфлота» занимал Андрей Чайка, который был уволен по собственному желанию.

Справка УНИАН. АСК «Укрречфлот» занимается предоставлением услуг по транспортировке грузов морскими и речными путями, их переработке и хранению, а также судостроением, ремонтом судов.

АСК «Укрречфлот» владеет портами и флотом, в котором насчитывается около 400 судов.

«Укрречфлот» выполняет рейсы в бассейнах рек Дунай, Днепр, Южный Буг, в Черном и Средиземном морях, в северных морях Европы, а также на западном побережье Атлантического океана.

В компанию входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский, Черниговский речные порты, Запорожский, Херсонский судостроительно-судоремонтные заводы.