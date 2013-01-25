Компьютерные новинки-2013: время переноса идей с «чертежной доски» в реальную жизнь

Несмотря на то, что минувший год принес в нашу жизнь «лавину» инновационных продуктов и нестандартных технологических решений, 2013-й обещает быть не менее продуктивным. Эксперты отмечают, что год станет периодом «переноса» идей и набросков с «чертежной доски» в реальную жизнь. И хотя по-настоящему прорывных девайсов будет не так много, устройств, которые миллионы людей будут покупать с большим удовольствием, ведущие производители подготовили с избытком. УНИАН поинтересовался о планах в нескольких крупных компаниях, приоткрывших тайну грядущих сюрпризов.

Apple традиционно не раскрывает свои планы по обновлению продукции даже для официальных дилеров в самых развитых странах мира. Компания лелеет, холит и разрабатывает новые продукты в своих недрах и выдает их «на гора» без предварительных анонсов. В целом, долгожданное и масштабное обновление модельного ряда продукции Apple, которое давно ждали, началось для Украины еще в конце 2012 год. И хотя формально новые устройства стали новшествами прошлого года, до массового украинского потребителя от официальных дилеров и реселлеров они добрались только в первом квартале 2013-го.

Уже вначале текущего года Asus официально подтвердила свое желание выпустить планшет с гнущимся экраном. Новая технология компании под названием XSense позволяет производить сенсоры для тачскринов, которые могут не только гнуться, но и сворачиваться. Появятся такие устройства в продаже уже в 2013 году, а стоить будут не дороже «обычных» планшетов. Также компания, первой выпустившая массовый нетбук, а именно модель Eee PC 700, заявила о прекращении выпуска нетбуков в принципе, поскольку после появления недорогих планшетов и смартфонов спрос на такие устройства практически достиг нулевой отметки.

Компания Samsung в самом начале года также представила на рынок гибкий дисплей для смартфонов, чем воплотила в реальность живущую уже не первый год мечту о «гибком телефоне». И хотя сворачивать устройства в трубочку потребители в ближайшем будущем вряд ли смогут (гнется в ограниченных пределах только дисплей, прочие компоненты гнуться пока не умеют), однако теперь смартфоны, по крайней мере, станут менее хрупкими.

От Lenovo в 2013 году эксперты ждут, прежде всего, появления таких новых ноутбуков, как IdeaPad Z400 и Z500 серии Z с сенсорным экраном, оптимизированных для Windows 8. Как сообщили УНИАН в самой компании Lenovo, новинки будут созданы на базе стандартных процессоров Intel® Core™ i7 третьего поколения и новейшей графической подсистемы NVIDIA GeForce. Сенсорный дисплей новых ноутбуков будет иметь диагональ от 14 до 15,6 дюйма и сможет поддерживать сенсорное управление в 10 точек касания. Оригинальная клавиатура AccuType с подсветкой клавиш позволит комфортно набирать тексты при плохом освещении.

Подробнее о новинках, которые обещают в 2013 году производители компьютерной техники, читайте в статье «Девайсы-2013: гибкость и трансформация».