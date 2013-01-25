«АэроСвит» предложит акционерам провести допэмиссию акций для сохранения компании

Авиакомпания «АэроСвит», чтобы сохранить компанию и избежать банкротства, предлагает провести дополнительную эмиссию акций с участием всех акционеров.

«Одним из инструментов сохранения авиакомпании и недопущения ее банкротства могла бы стать дополнительная эмиссия акций с участием всех акционеров, включая государство в лице Фонда госимущества Украины», - говорится в сообщении «АэроСвита», переданном УНИАН.

Кроме того, авиакомпания отмечает, что восстановить платежеспособность компании и оперативно погасить наиболее критическую долю долговых обязательств помогло бы выделение "АэроСвиту" стабилизационного кредита через государственные банки.

Авиакомпания предлагает рассмотреть эти предложения на заседании наблюдательного совета с участием представителей Фонда государственного имущества 29 января.

По информации «АэроСвита», на сегодняшний день крупнейшими акционерами авиакомпании "АэроСвит" являются нидерландская компания Gilward Investments BV (38% акций) и Фонд государственного имущества Украины (22,4%). Еще трем украинским компаниям принадлежат около 40% акций, в том числе "ГенАвиаИнвест" - 24,99%, Investment Advisors Group - 9,8% и "Бюро" - 4,8%.

«"АэроСвит" рассчитывает на дальнейшее введение в судебном порядке процедуры санации с целью реструктуризации, оздоровления финансово-хозяйственного положения компании, сокращения расходов, возобновления платежеспособности и выполнения обязательств перед всеми кредиторами», - говорится в сообщении компании.

Напомним, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.