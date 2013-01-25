«Киевстар» объяснил, почему повышает тарифы

Оператор мобильной связи «Киевстар» продолжает развивать пакетную ценовую модель, которая была внедрена компанией в 2012 году. Об этом говорится в комментарии «Киевстара» относительно обнародованных в СМИ сведений о повышении абонплаты в ряде тарифных пакетов, предоставленном агентству УНИАН.

Как отмечается в комментарии, задача компании повысить потребление базовых услуг – голосовых и СМС. Для этого «Киевстар» в два раза снижает стоимость СМС (и ММС) практически для всех абонентов и «проводит программу по стимулированию абонентов старых тарифов переходить на актуальные пакетные тарифы, например «Супер Киевстар» или XXL», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, «Киевстар» намерен повысить цены в 50 тарифных планах.

Как сообщило издание "Коммерсант-Украина", повышение тарифов произойдет 1 февраля: на 15-30% вырастет абонплата в 16 тарифных планах для контрактных абонентов, с 5 февраля - в 29 тарифных планах для prepaid-абонентов. Повышение коснется, в частности, таких популярных тарифных предложений, как "25 миллионов", "Единая страна", "Djuice Безлим". В ряде тарифных планов увеличится плата за предоставление бесплатных SMS-сообщений с 10 до 15 грн (объем предоставляемого пакета вырастет со 100 до 150 сообщений). Для абонентов тарифных планов без ежедневной абонплаты, таких как "Единая цена" и "С нами лучше", на 15-25% повысится стоимость внутрисетевых и межсетевых звонков. Кроме того, компания вводит минимальный объем средств на счету, который должен оставаться после пользования любой услугой - 0,01 грн.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,2 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс. Общий доход «Киевстара» в 2011 составил почти 13,1 млрд грн.