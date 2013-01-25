Азаров обещает решить проблему монополизма на рынке авиаперевозок
19:02, 25 января 2013Транспорт/Связь
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Кабинет министров работает над Программой развития авиаперевозок в Украине.
Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook, отвечая на замечание о том, что правительство не идет навстречу Low Cost авиакомпаниям.
"Почему Вы думаете, что правительство не идет навстречу, сейчас как раз правительство работает над Программой развития авиаперевозок. То, что произошло у нас, абсолютно ненормально для такой большой страны, как Украина. На рынке авиаперевозок не должно быть монополизма. И в правительстве создана рабочая группа под руководством вице-премьер-министра Вилкула, которая должна подготовить предложения по решению этой проблемы", - сказал Н.Азаров.
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