В Одессе из-за снегопада запрещен въезд в город грузового транспорта

В Одессе из-за сильного снегопада и заторов на улицах запрещен въезд в город грузового транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, такое распоряжение издал сегодня Одесский городской председатель Алексей Костусев «во избежание аварийных ситуаций и заторов общественного транспорта, вызванных ухудшением погодных условий (сильных осадков в виде снега)».

Данным распоряжением мэр также поручил Департаменту транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета совместно с горГАИ незамедлительно «установить знаки, запрещающие въезд грузовых автомобилей в город».

Также А.Костусев обязал коммунальные предприятия «Городские дороги» и «Одесгорэлектротранс» обеспечить «очистку улично-дорожной сети города Одессы, маршрутов городского электротранспорта, трамвайных путей от снега и гололеда».

Как передает корреспондент УНИАН, во второй половине дня автомобильное движение в областном центре фактически парализовано из-за продолжающейся метели: на многих участках магистралей машины передвигаются со скоростью 4-6 километров в час. На выездах из центра города по направлению к спальным жилмассивам Таирова и Котовского возникли многокилометровые автомобильные пробки.

Комментируя журналистам сложившуюся ситуацию, вице-мэр по вопросам ЖКХ Анатолий Орловский отметил, что «все работники коммунального предприятия «Городские дороги» и 77 единиц специализированной уборочной техники задействованы на уборке снега и посыпке улиц песчано-соляной смесью. Пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта убирают и посыпают песком и солью работники ЖКС. Уже использовано 357 тонн песчано-соляной смеси. В ночное время, когда утихнет движение автотранспорта, на улицы города выедет тяжелая уборочная техника».