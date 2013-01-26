В Раду внесен закон о повышении штрафов за противоправное использование спецсигналов

Народный депутат Украины Сергей Мищенко (внефракционный) внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно обеспечения неотвратимости ответственности за нарушение законодательства об установлении и/или использование специальных сигнальных устройств". Текст законопроекта обнародован на сайте ВР.

Данным законопроектом предусмотрено статью 1225 КоАП изложить в новой редакции. Соответственно, предлагается, что нарушение требований законодательства относительно использования на транспортных средствах специальных световых или звуковых сигнальных устройств - влечет наложение штрафа от двух тысяч до двух тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, нарушение требований законодательства относительно установления (предоставление неправомерного разрешения на установку, установку без соответствующего разрешения, другие нарушения требований законодательства по установке) на транспортные средства специальных световых или звуковых сигнальных устройств - влечет наложение штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией специальных световых или звуковых сигнальных устройств.

Согласно законопроекту, наличие или использование на транспортных средствах специальных световых или звуковых сигнальных устройств, которые были установлены с нарушением требований законодательства или не были сняты соответствии с законодательством - влечет наложение штрафа от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией специальных световых или звуковых сигнальных устройств.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нарушение определенного порядка установления и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств на транспортных средствах приводит к неправомерному вмешательству в обычный режим дорожного движения и является причиной создания аварийных ситуаций на дороге. "Кроме этого, правонарушители часто избегают ответственности предусмотренной ст. 1225 КУоАП. Так, за 2009-2010 годы около трети рассмотренных дел было закрыто по разным основаниям. При этом около 15% дел от общего количества рассмотренных было закрыто за малозначительностью совершенного административного правонарушения с освобождением правонарушителя от административной ответственности и объявлением устного замечания в соответствии с требованиями статьи 22 КУоАП. Кроме того, в 2008 году 8,4% рассмотренных дел было закрыто за отсутствием события или состава административного правонарушения, а 4,8% - за истечением сроков наложения административного взыскания (в 2009 году эти показатели составляют 10,5% и 7,8% соответственно) ", - говорится в записке. В ней отмечается, что такое положение вещей сложилось в связи с неудачной формулировкой диспозиции ст.1225, которая предусматривает возможность привлечения виновного лица к административной ответственности исключительно по совокупности одновременно двух нарушений: 1) нарушение требований законодательства относительно установления на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств 2) нарушения требований законодательства относительно использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств.