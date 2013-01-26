27 января снег ожидается только на юге и востоке Украины

27 января в южной части Украины, в Донецкой и Луганской областях облачно с прояснениями, небольшой снег.

Температура в этих регионах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Крыму небольшой снег с дождем, температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

На остальной территории холодная, без существенных осадков, погода. Температура ночью в западных и северных областях 14-19°, местами 20-23° мороза, в центральных и Харьковской области 10-15° мороза, днем 5-10° мороза, на Закарпатье ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

На дорогах Украины гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в воскресенье ожидается холодная, без существенных осадков, погода с температурой ночью 14-19° мороза, местами 20-23°, днем 5-10° мороза. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве завтра температура ночью 14-16°, днем 7-9° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.