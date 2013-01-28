На 28 января в Украине объявлено штормовое предупреждение

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила на понедельник, 28 января, в Украине штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 28 января на дорогах страны гололедица, в Крыму и Приазовье местами гололед, утром в западных областях туман, видимость 200-500 метров.

В то же время, по данным Гидрометцентра, 28 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточной части и на крайнем западе небольшой снег, в Крыму и Приазовье слабый мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах гололедица, утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях 11-16°, местами 20° мороза, на остальной территории 5-10° мороза, днем в Украине 3-8° мороза; на Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 5-7° мороза.