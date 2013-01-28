В Афинах, несмотря на запрет суда, бастуют водители автобусов и троллейбусов

Автобусы и троллейбусы в Афинах остановились в понедельник на третьи сутки подряд, сообщает РИА «Новости».

Работники общественного транспорта, таким образом, бастуют в Афинах на протяжении уже более 10 дней.

Профсоюз водителей, следуя примеру других синдикатов, проигнорировал изданное на выходных решение суда, по которому забастовка автобусов и троллейбусов была признана незаконной.

Транспортники протестуют против снижения их зарплат, а также из солидарности с профсоюзом метро. На прошлой неделе работники метро прекратили 9-дневную акцию протеста и правительство объявило их гражданскую мобилизацию - работники метро получили повестки с требованием прийти на работу, в противном случае им пригрозили санкциями.

Тем временем продолжается забастовка железных дорог и пригородной электрички в Афинах, руководство железнодорожной компании также пытается добиться признания забастовки незаконной.

Из всех видов транспорта в Афинах ходят по расписанию лишь метро и трамвай, работников которых правительство вынудило выйти на работу.