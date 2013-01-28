Украинский транспортно-логистический центр заключил 500 договоров на перевозку грузов

Госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) продолжает договорную кампанию на 2013 год, в рамках которой по состоянию на 18 января заключено и перезаключено 498 договоров.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в частности, УТЛЦ заключил 292 договора о предоставлении услуг по организации перевозок грузов в собственных полувагонах, 143 договора о перевозке грузов в собственных крытых вагонах.

Кроме того, УТЛЦ заключил 35 договоров о перевозке транзитных грузов по территории Украины в собственных полувагонах и 28 договоров о перевозке транзитных грузов в собственных крытых вагонах.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году УТЛЦ заключил 863 договора с грузоотправителями и экспедиторами.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» в конце 2011 года в рамках реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок. УТЛЦ намерен объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Под управлением УТЛЦ находится, в частности, 46,7 тыс. полувагонов, в том числе в рабочем состоянии - 34 тыс. Из них 2 тыс. вагонов находятся за пределами Украины.

Реорганизация грузовых перевозок, в частности, предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов передается на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

С передачей вагонов на баланс государственных предприятий статус парка меняется с «инвентарного» на «собственный».