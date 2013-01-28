УТЛЦ будет согласовывать грузоперевозки в международном сообщении по одной накладной

Государственное предприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) с 1 февраля 2013 года получит полномочия по согласованию с железнодорожными администрациями перевозок в международном сообщении по одной накладной.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

В обращении грузоотправителя о согласовании перевозки должны быть указаны станция отправления и ее код, грузоотправитель, железная дорога назначения, станция и код станции назначения, грузополучатель, пограничные переходы, наименование груза, код гармонизированной номенклатуры грузов (код ГНГ), количество вагонов в группе, срок, в течение которого планируется осуществлять перевозки.

УТЛЦ будет предоставлять ответ после согласования железнодорожными администрациями, участвующими в перевозке.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году УТЛЦ заключил 863 договора с грузоотправителями и экспедиторами и рассчитывает в течение текущего года увеличить их количество в два раза.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ) в конце 2011 года в рамках реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок. УТЛЦ намерен объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Под управлением УТЛЦ находится, в частности, 46,7 тыс. полувагонов, в том числе в рабочем состоянии — 34 тыс. Из них 2 тыс. вагонов находятся за пределами Украины.

Реорганизация грузовых перевозок, в частности, предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов передается на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

С передачей вагонов на баланс государственных предприятий статус парка меняется с «инвентарного» на «собственный».