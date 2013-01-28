ПЖД в 2012 году отремонтировала около 12 тыс. грузовых полувагонов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2012 году отремонтировала в специализированных вагоноремонтных депо 11,748 тыс. грузовых полувагонов - на 0,5% больше, чем было запланировано.

Как сообщает ПЖД, в частности, в вагонном депо станции Батуринская железнодорожники отремонтировали 2,414 тыс. вагонов, Нижнеднепровск-Узел — 2,347 тыс. вагонов, Мудреная — 2,156 тыс. вагонов, в вагонном депо станции Пятихатки - 938 вагонов.

Напомним, в конце 2011 года "Укрзализныця" определила базовые ремонтные депо для обслуживания вагонов государственных компаний, на баланс которых передали грузовые полувагоны. На ПЖД ими стали депо Батуринская, Мудреная, Нижнеднепровск-Узел, Пятихатки, Пологи, Мелитополь, Запорожье-Левое и Джанкой.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в 2012 году перевезла 115,331 млн тонн грузов - на 1,2% меньше, чем по итогам 2011 года.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн тонн.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.