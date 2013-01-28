В 2012 году продажи мобильных телефонов в мире выросли на 1,2%

Согласно оценке агентства IDC (США), в 2012 году в мире было продано почти 1,74 млрд мобильных телефонов (в т.ч. смартфонов и др.), что на 1,2% больше по сравнению с 2011 годом. Об этом сообщается на сайте агентства IDC.

При этом доля смартфонов в общем количестве мобильных телефонов, проданных в 2012 году, составила более 41%, или почти 712,6 млн шт. (рост по сравнению с 2011 годом на 44,1%).

Лидером в рейтинге продаж мобильных телефонов за отчетный период, впервые обогнав финскую Nokia, стала компания Samsung (Корея) – 406 млн устройств, что на 22,7% больше, чем за 2011 год, при этом доля рынка компании выросла до 23,4% (19,3% в 2011 году).

Прошлогодний лидер, финская компания Nokia, в 2012 году заняла второе место в рейтинге, поставив на рынок 335,6 млн мобильных телефонов, что на 19,5% меньше, чем за 2011 год, при этом доля рынка компании снизилась до 19,3% (24,3% в 2011 году).

На третьем месте - компания Apple (США), которая за 2012 год продала на 46% больше мобильных устройств – 135,9 млн, при этом доля рынка компании составила 7,8% (в 2011 году – 5,4%).

Следующее место в рейтинге заняла компания ZTE (Китай) - 65 млн мобильных телефонов, что на 6,5% меньше, чем в 2011 году (доля рынка 3,7%, на 0,4 п.п. ниже, чем в 2011 году).

Компания LG поставила в 2012 году на рынок 55,9 млн мобильных телефонов, что на 36,5% меньше, чем в предыдущем году (доля рынка упала с 5,1% в 2011 году до 3,2%).

Остальные компании мира в 2012 году продали в общей сумме 737,5 млн устройств, что на 2,9% больше, чем в 2011 году.

Среди производителей смартфонов по продажам в 2012 году также лидирует компания Samsung – 215,8 млн устройств, что на 129,1% больше, чем за 2011 год, при этом доля рынка смартфонов компании выросла до 30,3% (19% в 2011 году).

На втором месте - компания Apple, поставившая 135,9 млн смартфонов (рост на 46,9%), при этом доля рынка смартфонов компании составила 19,1% (в 2011 году – 18,8%).

Компания Nokia в 2012 году поставила на рынок 35,1 млн смартфонов (снижение по сравнению с 2011 годом на 54,6%), тайваньская НТС – 32,6 млн (снижение на 25,2%), Research In Motion (Канада) – 32,5 млн устройств (снижение на 36,4%). На остальных производителей смартфонов пришлось 260,7 млн проданных в 2012 году устройств (рост на 92,7%).

Как сообщал ранее УНИАН, согласно результатам исследования компании IDC (США), в 2011 году в мире было продано более 1,546 млрд мобильных телефонов различных моделей, что на 11,1% больше, чем за 2010 год.

По информации компании GfK Ukraine, продажи мобильных телефонов и смартфонов в Украине в 2011 году выросли на 9% - до 8,3 млн штук.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation, США) – аналитическая и консалтинговая компания, в которой работают более 1000 аналитиков в 110 странах. Компания имеет представительство в Украине.