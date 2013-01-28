Беспрепятственное движение поездов во время осадков обеспечивали 7 тыс. железнодорожников

Беспрепятственное движение поездов в условиях осадков за прошедшие сутки обеспечивали 7126 железнодорожников, которые расчищали станции и пути от снега.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), наибольшая толщина снежного покрова наблюдалась на станциях Донецк (26 см), Дебальцево (23 см) Донецкой железной дороги (ДЖД) и Днепропетровск (15 см), Кривой Рог (15 см) Приднепровской железной дороги (ПЖД), где прошел снег и дождь.

На территории этих железных дорог сейчас сосредоточено больше технических и человеческих ресурсов.

Железнодорожники убирают от последствий зимней непогоды вокзалы и станции, очищают пути и стрелочные переводы.

Справка УНИАН. Для бесперебойной работы в зимний период 2012-2013 годов в структурных подразделениях путевого хозяйства железных дорог было подготовлено 127 единиц снегоочистительной техники (СДП, СДПМ), 105 единиц снегоуборочной техники (СМ-2), из которых на ДЖД – 17 единиц снегоочистительной и 25 единиц снегоуборочной техники, на Львовской железной дороге (ЛЖД) - соответственно 22 и 13 ед., на Одесской (ОЖД) - 21 и 7, на ПЖД - 17 и 22, на Юго-Западной (ЮЗЖД) - 35 и 22, на Южной (ЮЖД) - 15 и 16.

Железные дороги подготовили к работе в зимний период 14,378 тыс. стрелочных переводов, оборудованных системой пневмообдувки, а также 2,295 тыс. стрелочных переводов с системой электрообогрева.