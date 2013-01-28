В 2012 г. пассажиры ПЖД приобрели через кассы более миллиона стаканов чая - в 8 раз больше чем годом ранее

В 2012 году пассажиры Приднепровской железной дороги (ПЖД) приобрели 1,017 миллион стаканов чая через кассы в составе стоимости билета. Это почти в 8 раз больше, чем в 2011 году, когда через билетные кассы, при оформлении проездных документов, пассажиры дороги заказали 126 тыс. 514 стаканов чая.

В 2012 году пассажиры (ПЖД) заказали в поездах почти 5,9 млн стаканов чая и кофе.

Как сообщает ПЖД, в частности, пассажиры заказали 4,639 млн стаканов чая и 333,302 тыс. чашек кофе.

Стоимость одного стакана чая в поездах ПЖД составляет 2,5 грн, кофе (в зависимости от марки и производителя) - от 3 до 5 грн.

Напомним, что услуга по продаже чая при покупке железнодорожного билета действует с 1 июля 2011 года и является добровольной. Пассажиры также могут заказывать чай или кофе непосредственно у проводников пассажирских вагонов.

Как сообщал УНИАН, за 6 месяцев 2012 года пассажиры ПЖД заказали в поездах 2,710 млн стаканов чая и кофе.

Приднепровская железная дорога в 2012 году перевезла почти 22,204 млн пассажиров на 0,15% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.