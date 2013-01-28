“Борисполь” рассматривает возможность привлечения лоукостеров в терминал F, в котором оперирует МАУ

Международный аэропорт “Борисполь” рассматривает возможность привлечения лоукостеров для оперирования в терминале F, в котором в настоящее время оперирует авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Об этом в интервью Forbes.ua сообщил генеральный директор аэропорта «Борисполь» Антон Волов.

«Сейчас «Международные авиалинии Украины» базируются в терминале «F». Мы давно разрабатываем технологию перевода всех международных рейсов в терминал «D», в том числе рейсов «Международных авиалиний Украины». В этом случае мы сможем осуществить наши давние планы и говорить с лоукостами об оперировании в терминале «F»», - сказал он.

По словам А. Волова, такая возможность появится в случае, «если компания «АэроСвит», на которую приходится около 30% наших перевозок, прекратит свое существование», и МАУ будет выполнять рейсы «АэроСвита».

«При самом плохом варианте, если «АэроСвит» прекратит свое существование, а МАУ не заберут себе его рейсы, мы должны быть готовы обслуживать в терминале «F» лоукосты», - сказал он.

А. Волов также отметил, что «АэроСвит» являлся «единственным по-настоящему хабовым перевозчиком «Борисполя»».

При этом, по словам А.Волова, если МАУ заберет дальнемагистральные рейсы «АэроСвита», «объем пассажиропотока не должен упасть».

В то же время, А. Волов отметил, что «из семи дальнемагистральных самолетов «АэроСвита» мы видим только три в эксплуатации».

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.