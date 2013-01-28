Укравтодор в 2012 году открыл движение на 1600 км отремонтированных и построенных дорог

Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) по итогам 2012 года открыла движение на 1601 км отремонтированных и вновь построенных дорог.

Об этом УНИАН сообщили в Укравтодоре.

В частности, в первой половине 2012 года до начала чемпионата Европы по футболу Евро-2012 Укравтодор открыл движение на 328 км автодорог с новым покрытием.

Также в ведомстве сообщили, что в 2012 году за средства международных финансовых организаций было отремонтировано 231,3 км автодорог, в частности Киев-Харьков-Довжанский протяженностью 45 км, Киев—Чоп на участке от Киева до Житомира протяженностью 113,9 км, Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта протяженностью 17,5 км.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2011 года Укравтодор увеличил ввод в эксплуатацию отремонтированных и вновь построенных дорог более чем вдвое — до 2 тыс. км.

Справка УНИАН. Укравтодор входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

В 2010 году Укравтодор увеличил ввод построенных и отремонтированных автодорог в 10 раз — до 973 км. В 2009 году было открыто движение на 92 км дорог.